Gezeitenkonzerte im Nordwesten enden mit Besucherrekord

Niedersachsens größtes Flächenmusikfestival, die Gezeitenkonzerte auf der ostfriesischen Halbinsel, sind in diesem Sommer mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Rund 13.400 Musikinteressierte besuchten in den vergangenen Wochen die insgesamt fast 40 Konzerte, wie der Veranstalter, der Regionalverband Ostfriesische Landschaft, am Montag in Aurich mitteilte. Das waren den Angaben zufolge fast 500 Besucherinnen und Besucher mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019.

Aurich (dpa/lni). Niedersachsens größtes Flächenmusikfestival, die Gezeitenkonzerte auf der ostfriesischen Halbinsel, sind in diesem Sommer mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Rund 13.400 Musikinteressierte besuchten in den vergangenen Wochen die insgesamt fast 40 Konzerte, wie der Veranstalter, der Regionalverband Ostfriesische Landschaft, am Montag in Aurich mitteilte. Das waren den Angaben zufolge fast 500 Besucherinnen und Besucher mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019.

Die elfte Auflage des Musikfestivals stand unter dem Titel „Neues entdecken!“. Passend dazu seien in dieser Spielzeit ungewöhnliche Konzerte gespielt worden, teilte der künstlerische Festivalleiter Matthias Kirschnereit mit. „Ich finde es wunderbar, dass dies vom Publikum hier in Ostfriesland so sensationell gut angenommen wurde.“

Für neue Klänge im Festivalprogramm sorgten neben Kammer-, Orchester- und Jazzmusik etwa die Auftritte von Entertainer Helge Schneider und Kabarettist Christian Ehring. Insgesamt gab es von Anfang Juni bis Anfang August Konzerte und Vorstellungen an mehr als 20 malerischen und geschichtsträchtigen Orten zwischen Dollart und Jadebusen. Zu den Spielstätten bei den Gezeitenkonzerten zählen traditionell viele Kirchen, Burgen, Höfe und Gärten. Die zwölfte Ausgabe der Gezeitenkonzerte soll vom 18. Mai bis 14. Juli 2024 stattfinden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen