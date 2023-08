Finanzinvestor steigt bei Raumfahrtfirma OHB ein

Das Gebäude des Raumfahrtkonzerns OHB in Bremen.

Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB soll sich nach einem Einstieg des Finanzinvestors KKR von der Börse zurückziehen. Eine entsprechende Vereinbarung mit der Eigentümerfamilie Fuchs sei bereits unterzeichnet, teilte OHB am Montag in Bremen mit. Demnach will KKR die rund 30 Prozent frei handelbaren Aktien zu einem Preis von je 44 Euro kaufen. Das Unternehmen wird damit mit rund einer Milliarde Euro inklusiver Schulden bewertet.