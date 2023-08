Transporter landet im Fluss: Keine Spur vom Fahrer

Die Feuerwehr hat in Stuhr im Landkreis Diepholz einen herrenlosen Transporter aus einem Fluss geborgen. Vom Fahrer fehlte beim Eintreffen der Rettungskräfte am Sonntagmorgen jede Spur, teilte eine Feuerwehrsprecherin mit. Per Kran und einer Winde holten die Einsatzkräfte das Fahrzeug schließlich aus dem Fluss. Da der Transporter viel Öl und Treibstoff verloren hatte, mussten mehrere Ölsperren verlegt werden.