Hannover verpasst ersten Saisonsieg bei Elfmeter-Fest

Hannover (dpa/lni). Hannover 96 hat bei einem Elfmeter-Festival den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga erneut verpasst. Beim 1. FC Nürnberg holten die Niedersachsen am zweiten Spieltag in einer Partie mit drei Strafstoßtreffern ein 2:2 (2:0). Nach einem langen Check des Videobeweises gab es am Sonntag in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter für die Hausherren.

Für Torwart Ron-Robert Zieler blieb die Entscheidung umstritten: „Der Nürnberger tritt unserem Spieler auf den Fuß. Es ist maximal ärgerlich, dass man so einen Elfmeter bekommt“, sagte der Kapitän.

Cedric Teuchert brachte 96 durch zwei verwandelte Strafstöße (8. Minute/23.) zunächst zu einer komfortablen Führung. Die mit vier Wechseln in den zweiten Durchgang gestarteten Franken kamen zurück: Angreifer Can Uzun (66.) sorgte für den Anschlusstreffer. Das 17 Jahre alte Talent erzielte dann per Strafstoß (90.+2) das verdiente Remis.

„Es fühlt sich für uns nicht gut an, muss ich ehrlich gestehen“, sagte 96-Trainer Stefan Leitl. Sein Team habe „eine sehr reife Auswärtspartie“ gezeigt. „Die Elfmetersituationen haben wir uns erarbeitet“, sagte er. Es habe sich vor allem schlecht angefühlt, dass seine Mannschaft nicht den dritten Treffer gemacht habe. „Wenn uns das 3:0 gelingt, war es das.“

Die von beiden Teams umkämpfte Partie bot viele Highlights. Hannovers Louis Schaub umkurvte erst sehenswert FCN-Torwart Christian Mathenia und traf dann vor dem freien Tor aus spitzem Winkel nur den Pfosten (53.). Nach dem 2:2 gegen Aufsteiger SV Elversberg zum Auftakt war es das zweite Unentschieden der 96er in dieser Saison.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen