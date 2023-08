Schlechtes Wetter trübt Besucherzahlen auf Maschseefest

Regenwetter, Gewitter und viele Wolken haben weniger Besucher auf das Maschseefest in Hannover gelockt, als die Veranstalter erhofft hatten. In den ersten elf Tagen nach der Eröffnung habe man bisher rund 920.000 Gäste gezählt. „Wir hoffen aufgrund der aktuellen Wetterprognose mit Sonne und steigenden Temperaturen auf einen guten Endspurt“, sagt Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH am Sonntag.