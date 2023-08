Schäfer vor Pflichtspielstart: „Gute Grundlage gelegt“

Wolfsburg (dpa/lni). Geschäftsführer Marcel Schäfer ist kurz vor Beginn der neuen Saison mit dem Kader des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zufrieden. „Ich glaube, wir haben eine gute Grundlage gelegt“, sagte Schäfer am Rande des VfL-Familienfestes am Samstag dem vereinseigenen Sender. „Wir haben eine physisch sehr, sehr fitte Mannschaft, die wir ins Rennen schicken werden.“

Wolfsburg hatte am Samstag zwei Testspiele bestritten. Gegen den italienischen Erstligisten US Sassuolo gab es ein 1:1 (1:1), gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo ein 0:1 (0:1). Gegen Vigo feierte Rogerio sein Blitz-Debüt. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger von Testspielgegner Sassuolo war erst am Nachmittag verpflichtet worden. „Ein sehr, sehr schneller Spieler“, sagte Schäfer über den Neuzugang, der defensiv stabil sei und immer wieder den Drang habe, „die Offensive anzukurbeln“.

Für Schäfer, der es als aktiver Spieler auf der Linksverteidiger-Position bis in die deutsche Nationalmannschaft geschafft hatte, ist der Rogerio-Transfer etwas Spezielles: „Jeder, der mich kennt, der weiß, dass das für mich ein Stück weit eine besondere Position ist. Von daher hat man da natürlich ein besonderes Auge darauf gehabt.“

Wolfsburg tritt am Sonntag, 13. August (15.30 Uhr/Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Maccabi Berlin an. Zum Bundesliga-Auftakt gastiert am 19. August Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Mittellandkanal.

