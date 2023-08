Bremens Baumann: Bundesliga-Transfers „finanziell unmöglich“

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss bei Spielertransfers häufiger auf Risikoverpflichtungen setzen. „Für uns ist es nach wie vor finanziell nicht möglich, einen Stammspieler von einem anderen Bundesligisten zu verpflichten, der noch einen Vertrag hat. Bei denen wüsste ich, was sie in der Bundesliga geleistet haben“, sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann im „Deichtalk“. Man müsse „auch mal ein gewisses Risiko eingehen, um Spieler zu bekommen, die etwas Besonderes sind“.

Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss bei Spielertransfers häufiger auf Risikoverpflichtungen setzen. „Für uns ist es nach wie vor finanziell nicht möglich, einen Stammspieler von einem anderen Bundesligisten zu verpflichten, der noch einen Vertrag hat. Bei denen wüsste ich, was sie in der Bundesliga geleistet haben“, sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann im „Deichtalk“. Man müsse „auch mal ein gewisses Risiko eingehen, um Spieler zu bekommen, die etwas Besonderes sind“.

Die Hanseaten hatten im Sommer mit der Verpflichtung von Naby Keita (FC Liverpool) einen echten Coup gelandet. Dies war allerdings nur möglich, weil der 28-Jährige verletzungsbedingt in der vergangenen Spielzeit lediglich acht Ligaspiele absolviert hatte. Das finanzielle Risiko bei diesem Transfer sei „sehr überschaubar“ gewesen, verriet Baumann. Keita war ablösefrei an die Weser gewechselt.

Mit Blick auf den Kader ist sich Baumann sicher, „dass in beide Richtungen noch etwas passieren wird“. Am Freitagabend war Niklas Schmidt nach Frankreich zum FC Toulouse gewechselt. Die Nachwuchsspieler Nick Woltemade (21), Justin Njinmah (22) und Leon Opitz (18) „werden eine Rolle in unserem Kader spielen“, sagte Baumann.

