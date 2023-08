Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß mit drei Autos sind am Freitag im Landkreis Hildesheim vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben fuhr eine 79 Jahre alte Frau in Bad Salzdetfurth mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und streifte ein entgegenkommendes Auto, das sich durch den Zusammenstoß drehte. In diesem Wagen befanden sich der 83 Jahre alte Fahrer und ein 66 Jahre alter Beifahrer. Das Auto der 79-Jährigen kollidierte dann mit einem weiteren entgegenkommenden Wagen, der von einem 55 Jahre alten Mann gefahren wurde.