Leitl federt Kind-Kritik ab: „Habe ein gutes Bett“

Trainer Stefan Leitl vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 lässt sich von kritischen Worten von Mehrheitsgesellschafter Martin Kind nach dem 2:2 im Auftaktspiel gegen Aufsteiger SV Elversberg nicht beirren. Er fühle sich nicht unter Druck gesetzt, sagte Leitl am Freitag bei einer Pressekonferenz: „Ich schlafe sehr, sehr gut. Ich habe ein gutes Bett.“ Kind hatte sich nach dem Remis am ersten Spieltag einen Austausch mit Leitl gespart. „Ich war danach so sauer, das wäre kein freundliches Gespräch gewesen“, wurde der 79-Jährige in der „Neuen Presse“ zitiert.