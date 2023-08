Streit im Flüchtlingsheim: Mann mit Küchenmesser verletzt

Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Bückeburg im Landkreis Schaumburg soll ein 18-Jähriger mehrmals mit einem Küchenmesser auf einen 21-Jährigen eingestochen haben. Der Mann habe am Donnerstagabend vermutlich durch das schnelle Eingreifen von Zeugen gestoppt werden können, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bückeburg (dpa/lni). Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Bückeburg im Landkreis Schaumburg soll ein 18-Jähriger mehrmals mit einem Küchenmesser auf einen 21-Jährigen eingestochen haben. Der Mann habe am Donnerstagabend vermutlich durch das schnelle Eingreifen von Zeugen gestoppt werden können, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Opfer erlitt Stich- und Schnittverletzungen und musste den Angaben zufolge im Klinikum Schaumburg behandelt werden. Die Polizei nahm den 18-jährigen Tatverdächtigen in der ehemaligen Herder-Schule fest, die demnach als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Das Messer sei dort ebenfalls sichergestellt worden. Gegen Mitternacht konnte das 21-jährige Opfer das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Staatsanwaltschaft Bückeburg stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Der 18-Jährige wurde daraufhin am Freitagvormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg vorgeführt, der die Entscheidung traf, den Tatverdächtigen in die Jugendstrafanstalt Hameln zu bringen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

