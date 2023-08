Bundespolizei: Kinder legen Gegenstände auf Bahngleise

Zwei Kinder sollen Gegenstände auf die Gleise zwischen Bremen und Bremerhaven gelegt und so den Zugverkehr am Donnerstagabend ausgebremst haben. Laut Polizei handelt es sich dabei vermutlich um Steine. Das erkannte der Lokführer eines Regionalexpresses der Bundespolizei zufolge rechtzeitig und stoppte sofort. Beim Anfahren wurde der Zug demnach mit Steinen beworfen, was zu Kratzern und Dellen an der Lok und einem der Waggons führte.