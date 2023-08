A7 bei Salzgitter Richtung Norden wegen Unfall gesperrt

Ein Lastwagen ist am Donnerstag auf der Autobahn 7 umgekippt und hat für eine Sperrung gesorgt. Der 59 Jahre alter Fahrer prallte aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug gegen die innere Betonwand, kurz darauf kippte der Lastwagen samt Anhänger um und blockierte die Fahrbahn, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die A7 wurde in Richtung Hannover zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg/Salzgitter gesperrt.