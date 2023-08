Landesgebäude sollen mehr Photovoltaikanlagen erhalten

Die Dächer zahlreicher landeseigener Gebäude sollen in den kommenden Jahren mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Niedersachsen schloss mit dem Energieunternehmen Enercity einen Pachtvertrag über Dachflächen von rund 500 Gebäuden im Nordwesten des Bundeslandes, wie das Finanzministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Damit will das Land zur angestrebten Klimaneutralität beitragen.