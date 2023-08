CTS Eventim sichert sich Mehrheit bei France Billet

Das Logo von CTS Eventim hängt über einen Ticketschalter an der ÖVB-Arena in Bremen.

Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat sich durch eine Anteilsaufstockung die Mehrheit am Gemeinschaftsunternehmen France Billet gesichert. Durch das Ausüben von Optionen habe es weitere 17 Prozent an den Franzosen erworben, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in München mit. CTS Eventim hält damit nun 65 Prozent an France Billet. Der Rest bleibt beim bisherigen Partner, der französischen Handelskette Fnac Darty. Sobald die Behörden dem Geschäft zugestimmt haben, soll das Unternehmen dann erstmalig voll konsolidiert werden.