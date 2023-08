Minister startet Sommertour als Rikscha-Fahrer

Zum Auftakt seiner Sommertour hat Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi (SPD) das Projekt Senioren-Rikscha in Celle besucht. Ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter ermöglichen älteren Menschen Ausfahrten. Damit soll allen, die nicht mehr selbst Fahrrad fahren können, die Gelegenheit gegeben werden, „den Wind in den Haaren zu spüren“, hieß es vom örtlichen Seniorenstützpunkt. Philippi schwang sich am Mittwoch selbst als Rischka-Fahrer in den Sattel.

Weitere Stationen der zweitägigen Sommerreise des Ministers sind am Mittwoch Soltau, Rotenburg (Wümme) und Verden. Am Donnerstag will Philippi Delmenhorst, Oldenburg, Vechta und Twistringen besuchen.

Anlass in Rotenburg (Wümme) ist die Eröffnung einer Kinderschutzambulanz in der örtlichen Klinik für Kinder und Jugendliche, die mit 50.000 Euro vom Land gefördert wird. Dabei geht es darum, sexuell missbrauchten, misshandelten oder vernachlässigten Kindern schnelle medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Die Ärztinnen und Ärzte beraten und stellen Diagnosen bei dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, wie das Ministerium mitteilte. Zudem unterstützten die Experten etwa Kitas und Schulen, gefährdende Lebenssituationen von Kindern zu erkennen.

