Kleines Fest im Großen Garten mit Erfolgsbilanz

Die Veranstalter des 450. Kleinen Fests im Großen Garten in Hannover haben nach eigenen Angaben eine Erfolgsbilanz gezogen. Das am Sonntag zu Ende gegangene Kultfestival zählte in den vergangenen 38 Jahren rund 1,5 Millionen Gäste, die Kleinkunst im Barockgarten genossen haben. Rund 100.000 Gäste waren in diesem Jahr dabei, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.