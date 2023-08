Braunschweig verpflichtet Nachwuchsspieler Sylla

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat den Nachwuchsspieler Amar Sylla verpflichtet. Der 21 Jahre alte Senegalese wechselt vom spanischen ACB-Absteiger Betis Sevilla zu den Niedersachsen, wie der Club am Dienstag mitteilte. „Wir wollen ihm hier helfen, sein großes Potenzial zu entfalten und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Trotz seines jungen Alters hat er schon einiges an Erfahrung vorzuweisen“, sagte Trainer Jesús Ramírez.

Der 2,06 Meter große Power Forward, der in der senegalesischen Hauptstadt Dakar geboren wurde, ließ sich bei Real Madrid ausbilden, im belgischen Oostende spielte Sylla während seiner ersten Profistation in der Champions League und sammelte Erfahrungen in den USA und Litauen.

