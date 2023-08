Unbekannte entwenden Gasthermen, Speicher und Werkzeuge

Unbekannte haben aus einem Sanitärgroßhandel in Braunschweig Gasthermen, Speicher und Werkzeuge gestohlen. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Ermittlungen im sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Fahrer des Großhändlers entdeckte demnach am Montag ein offenstehendes Tor und alarmierte die Polizei.