52 Jahre alter Autofahrer von Güterzug erfasst und gestorben

Ein Güterzug hat bei Braunschweig ein Auto erfasst und den 52 Jahre alten Fahrer getötet. Der Mann überquerte am Montag den gesperrten Bahnübergang einer Kreisstraße in Königslutter am Elm, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Braunschweiger starb demnach noch an der Unfallstelle.

Königslutter am Elm (dpa/lni). Ein Güterzug hat bei Braunschweig ein Auto erfasst und den 52 Jahre alten Fahrer getötet. Der Mann überquerte am Montag den gesperrten Bahnübergang einer Kreisstraße in Königslutter am Elm, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Braunschweiger starb demnach noch an der Unfallstelle.

Das Auto wurde den Angaben nach völlig zerstört. Warum der Mann den wegen Bauarbeiten durch Absperrgitter blockierten Gleisübergang querte, war laut den Polizeiangaben am Dienstagmorgen noch unklar. Die Bahnstrecke war bis kurz nach Mitternacht gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen