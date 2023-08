Städte wappnen sich gegen Hitze: Aktionspläne fehlen noch

Ausgearbeitete Hitzeaktionspläne fehlen bislang in den größeren Kommunen in Niedersachsen. In einigen Städten wird allerdings an solchen Konzepten für Hitzeschutz gearbeitet, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter größeren Städten im Nordwesten hervorgeht. Pläne in Arbeit haben nach eigenen Angaben etwa die Städte Göttingen, Wolfsburg und das Land Bremen. Auch ohne konkrete Pläne werden in Kommunen wie etwa in Hannover bereits Hitzeschutzmaßnahmen umgesetzt - zum Beispiel für pflegebedürftige und wohnungslose Menschen. In Braunschweig werden unter anderem in der Stadtplanung Kaltluftschneisen zur Stadt-Belüftung beachtet.