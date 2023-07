Werder Bremen verpflichtet Nationaltorhüterin Pérez

Einen Tag nach der WM-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien hat Frauenfußball-Bundesligist Werder Bremen die Verpflichtung der kolumbianischen Nationaltorhüterin Catalina Pérez bekannt gegeben. „Wir freuen uns sehr, dass sich Catalina als international erfahrene Torhüterin für Werder Bremen und die Bundesliga entschieden hat“, sagte Abteilungsleiterin Birte Brüggemann in einer Vereinsmitteilung am Montag.

Zuletzt spielte Pérez für den brasilianischen Erstligisten Avai FC. „Werder ist ein Traditionsverein und die Bundesliga eine der besten Ligen der Welt“, sagte Pérez. Aktuell weilt die 28-Jährige mit der kolumbianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Kolumbien hatte am Sonntag dank eines Treffers in der Nachspielzeit 2:1 gegen Deutschland gewonnen.

