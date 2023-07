Gewalttat bei Cloppenburg? Täter und Opfer verschwunden

In Garrel bei Cloppenburg ist es vermutlich zu einer möglicherweise schweren Gewalttat gekommen. Es habe am Tatort entsprechende Spuren gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. Bloß: Von Opfer und Täter fehlt bisher jede Spur. Deshalb seien auch bereits Leichenspürhunde im Einsatz gewesen, nachdem ein Zeuge die Tat am Samstag der Polizei gemeldet habe. Im Rahmen der Ermittlungen werde laut Staatsanwaltschaft weiterhin nach dem Opfer gesucht.