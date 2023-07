Holstein Kiel nutzt Überzahl und siegt in Braunschweig

Holmbert Fridjonsson hat Holstein Kiel spät einen guten Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Der 30-Jährige traf am Sonntag beim 1:0 (0:0) bei Eintracht Braunschweig in der Nachspielzeit zum Sieg (90.+2). Die Gastgeber spielten nach der Gelb-Roten Karte für Hasan Kurucay (51.) gut 40 Minuten in Unterzahl.