Deutsche Meisterschaften im Schlickrutschen ausgetragen

Teilnehmerinnen der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Schlickrutschen rutschen am Kurhausstrand in Dangast durchs Watt.

Am Sonntag sind in Varel (Landkreis Friesland) die sogenannten Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen ausgetragen worden. Dabei mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Spezial-Holzschlitten rund 150 Meter im Wattenmeer zurücklegen. Der Wettkampf war Bestandteil des Dangaster Festivals Watt en Schlick, das am Freitag eröffnet wurde. Am Sonntag endet das Festival. Wer den Wettbewerb gewann, war nicht bekannt.