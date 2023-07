Wochenende weiter starke Schauer in Niedersachsen und Bremen

Kräftige Schauer und Gewitter kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag für Niedersachsen und Bremen an. Am Vormittag bleibt der Himmel zunächst bewölkt, bevor nach Angaben des DWD im Tagesverlauf Richtung Nachmittag zunehmend Gewitter aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen maximal 21 bis 24 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer und von Südwest auf West drehender Wind.

In der Nacht zum Sonntag hört es nach anfänglichen Gewittern langsam auf zu regnen bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad. Der Sonntag beginnt bewölkt, am Nachmittag ziehen jedoch wieder Schauer und einzelne Gewitter auf - an den Küsten teilweise mit Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad.

Die Nacht zum Montag ist nach Angaben der Meteorologen stark bewölkt, mit lang anhaltendem Regen. Am Montag kann es zu kräftigen Schauern und vereinzelten Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen 19 bis 22 Grad.

