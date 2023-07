Werder holt zwei Unentschieden bei Mini-Turnier

Innsbruck (dpa/lni). Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat durch ein Unentschieden gegen den Zweitliga-Aufsteiger Ipswich Town den Sieg in einem Mini-Turnier mit Liga-Konkurrent RB Leipzig verpasst. Gegen Leipzig spielte Werder 0:0 gespielt, gegen Ipswich gab es ein 1:1 (1:0). Leipzig verlor das erste Duell des Tages gegen Zweitliga-Aufsteiger Ipswich durch ein Tor von George Hirst (50. Minute) mit 0:1 (0:0). So feierten die Engländer den Turniersieg.

In einem von Leipzig dominierten ersten Spiel kamen beide Bundesligisten zu guten Chancen. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner machte mit Kontern, wie dem über Romano Schmidt (23.), Druck. Leipzig konnte seine zahlreichen Chancen im ersten Durchgang nicht nutzen. Timo Werner scheiterte (5. und 19.) aus guter Position an Werder-Torhüter Jiri Pavlenka, auch Leipzig-Neuzugang Lois Openda (9.) kam nicht zum Erfolg.

Werder kam in der zweiten Halbzeit besser in die Partie, Ilia Gruev (45.) scheiterte aus knapp 20 Metern am Innenpfosten, Marvin Ducksch (49.) drehte einen Ball am langen Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite setzte Leipzigs Werner (53.) einen Lupfer zu hoch an.

Auch im zweiten Duell gab es für die Hanseaten ein Unentschieden. Neuzugang Dawid Kownacki (12.) nutzte dabei einen Patzer von Ipswich-Keeper Cieran Slicker, der einen Flankenball von Oliver Burke nicht festhalten konnte - Kownacki erzielte per Kopf die frühe Führung. Werder hatte weitere Chancen, Justin Njinmah (13.) verzog knapp, Nick Woltemade (28.) und direkt darauf Jens Stage scheiterten ebenfalls. Im zweiten Durchlauf zeigte sich Ipswich effizient: Greg Leigh (39.) hatte aus kurzer Distanz keine Mühe.

Werder trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. August (15.30 Uhr/Sky) auf Drittligist Viktoria Köln. Am 18. August (20.30 Uhr/Sat.1) eröffnen die Bremer mit dem Heimspiel gegen Rekordmeister und Titelverteidiger Bayern München die neue Bundesliga-Saison.

