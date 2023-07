Luchsbaby wird in Niedersachsen auf Freiheit vorbereitet

Ein in der Oberpfalz gerettetes Luchsbaby wird nun in Niedersachsen auf die Freiheit vorbereitet. Nachdem Tierarzt Hubert Reindl aus Moosbach (Landkreis Neustadt/Waldnaab) den wenige Wochen alten männlichen Luchs in den vergangenen Wochen aufgepäppelt hat, ist die kleine Raubkatze nun in der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen in der Nähe von Hannover untergebracht. Diese Station sei spezialisiert auf Luchse, sagte Reindl am Freitag. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Umzug des Jungluchses berichtet.