Schweinsteiger vor Ligaspiel: „Wird ein richtiges Brett“

Tobias Schweinsteiger geht mit viel Respekt in das erste Ligaspiel gegen den Karlsruher SC. Der Karlsruher Kader habe „schon sehr, sehr gutes Zweitliganiveau“, sagte der Trainer von Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück am Freitag. „Aber das ist gut für uns - dann können wir uns gleich damit messen“. Die Niedersachsen begrüßen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den KSC an der Bremer Brücke. „Das wird ein richtiges Brett“, sagte der 41-Jährige.