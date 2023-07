Lage bei brennendem Frachter stabil: Feuer weniger intensiv

Das Feuer auf dem vor der niederländischen Küste liegenden Autofrachtschiff „Fremantle Highway“ hat nach Informationen der Küstenwache nachgelassen. Auch die Temperatur sei gesunken, sagte eine Sprecherin der Küstenwache am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der mit rund 3800 Autos beladene Frachter liege nun stabil etwa 17 Kilometer im Norden der Wattenmeerinsel Terschelling. Über eine Notverbindung zu einem Schlepper werde das Schiff auf der Position gehalten.

Rauchwolken über dem Autofrachter «Fremantle Highway» in der Nordsee.

Die „Fremantle Highway“ war in der Nacht zum Mittwoch vor der benachbarten Insel Ameland in Brand geraten. Die Besatzung war evakuiert worden. Dabei war ein Mensch ums Leben gekommen. Am Donnerstag war das brennende Schiff leicht nach Westen bis auf die Höhe von Terschelling abgedriftet.

Löscharbeiten sind der Küstenwache zufolge weiterhin schwierig. Am Vormittag sollte ein Flugzeug der Küstenwache Aufnahmen machen und die Temperatur erneut kontrollieren. Experten des Bergungsunternehmens wollten einen Plan erstellen, auf welche Weise das Schiff abzuschleppen sein könnte.

Befürchtet wird eine Umweltkatastrophe im besonders geschützten Wattenmeer, sollte der Frachter sinken, kentern oder auseinanderbrechen. Direkt bei der „Fremantle Highway“ liegt bereits vorsorglich ein Spezialschiff zur Räumung von Schweröl.

