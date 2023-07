Ministerin stellt leichtere Stallumbauten in Aussicht

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) rechnet für den Herbst mit leichteren Genehmigungen für tierwohlgerechte Stallumbauten. Die Agrarministerkonferenz habe eine Arbeitsgruppe beauftragt, konkrete Handlungsempfehlungen für Behörden zu entwickeln, die tiergerechte Umbauten und Emissionsschutz miteinander vereinen könnten, sagte Staudte am Donnerstag bei ihrer Sommerreise in Osnabrück. Diese Handlungsempfehlung solle zum Herbst vorliegen.

„Ich hoffe, dass wir bundesweit zu einer Vereinfachung kommen, um die Vereinbarung von Baurecht und Tierwohl zu verbessern“, erklärte Staudte. Sie rechne damit, dass die Agrarministerkonferenz sich auf eine gemeinsame Position einigen werde. Wenn sich die Agrarminister der Empfehlung anschließen, habe das den Charakter eines Erlasses und die Kommunen könnten sich daran orientieren.

Landwirte beklagen seit langem, dass Anträge zum tierwohlgerechten Umbau ihrer Ställe regelmäßig von den Behörden unter Verweis auf das Emissionsrecht abgelehnt werden. Um Tiere artgerechter zu halten, sollen sie zum Beispiel mehr Auslauf an freier Luft bekommen. Aber eine Haltung im Freien kollidiert mit der Auflage, Geruchsbelästigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Dazu müsste die Luft gefiltert werden, was dann wieder nur eine Haltung in einem geschlossenen Stall möglich machen würde.

Beide Forderungen - die nach dem Emissionsschutz und die nach einer bestmöglichen Tierhaltung - seien wichtig und berechtigt, sagte Staudte. Aber es müsse zu einem Ausgleich kommen können.

