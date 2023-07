Hannover City: Kontrollen sollen Sicherheitsgefühl stärken

Mit mehr Präsenz und gemeinsamen Kontrollen stärken Polizei und Landeshauptstadt Hannover nach eigener Einschätzung die Sicherheit in der Innenstadt. Ziel des seit Sommer 2021 laufenden Projekts sei, Straftaten vorzubeugen und zu verfolgen sowie das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern, teilten Stadt und Polizei am Donnerstag mit. In weiten Teilen der Innenstadt zeige die Polizei eine „deutlich höhere und vor allem dauerhafte Präsenz“, sagte der Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Thorsten Massinger. „Wo engmaschiger kontrolliert wird, kann das Dunkelfeld natürlich erhellt werden und wir decken mehr Straftaten auf.“