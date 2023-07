Niedersachsen: Junger Mann schlägt auf Passanten ein – sieben Verletzte

Ein 29-Jähriger greift in einer Fußgängerzone wahllos Menschen an. Als die Polizei ihn zur Rede stellt, reagiert er aggressiv.

In der Wolfsburger Fußgängerzone griff ein junger Mann am Mittwochnachmittag wahllos Passanten an (Archivbild).

Wolfsburg. Ein 29-Jähriger hat in Wolfsburg auf Passanten eingeschlagen und dabei sieben Menschen verletzt. Der Mann hatte am Mittwochnachmittag in der Fußgängerzone wahllos Menschen angegriffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Junger Mann geht auch auf Polizei los

Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe ein. Als die Beamten den 29-Jährigen ansprachen und seinen Ausweis sehen wollten, reagierte er aggressiv und ging mit geballten Fäusten auf die Einsatzkräfte los.

Die Beamten brachten den Mann unter Kontrolle, dabei wurden drei Polizisten leicht verletzt. Auch die anderen Opfer erlitten leichte Verletzungen. Der 29-Jährige kam in eine Klinik.

