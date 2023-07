Rechtsextremisten wandern zu Denkmal aus NS-Zeit

Rund 30 Menschen, darunter Rechtsextremisten, sind im Juli zur von Nationalsozialisten erbauten Freilichtbühne Stedingsehre in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) gewandert. Die Gruppe lief am 15. Juli zu dem Denkmal, wie das Bremer Innenressort auf Anfrage am Donnerstag mitteilte. Teilnehmer kamen den Angaben nach aus der neonazistischen Szene Bremens und aus dem Umfeld der rechtsextremen Partei Die Heimat (ehemals NPD). Zunächst hatten der Blog „Recherche-Nord“ und der „Weser-Kurier“ berichtet.