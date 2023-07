Eröffnung des Bremer Busbahnhofs verzögert sich

Der neue Bremer Busbahnhof wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Es gebe „massive Lieferengpässe“ bei wichtigen elektronischen Bauteilen, teilte das Amt für Straßen und Verkehr am Donnerstag mit. Eigentlich sollte das Terminal für Fernbusse im Frühjahr 2023 fertig sein. Zuletzt war die Eröffnung am 4. September geplant.