Sommer bleibt regnerisch in Niedersachsen

Der Sommer in Niedersachsen bleibt auch am Donnerstag regnerisch. Am Vormittag soll es zunehmend bedeckt sein und verbreitet regnen, wie aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Später am Tag soll es örtlich gewittrig verstärkten Regen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad. Auch am Freitag sind laut DWD Regenschauer möglich. Mit 22 bis 25 Grad soll es etwas wärmer werden.