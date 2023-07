Freizeit Maschseefest in Hannover im Regen eröffnet

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat das 36. Maschseefest bei regnerischem Wetter am Mittwoch in der niedersächsischen Landeshauptstadt eröffnet. Zu dem 19 Tage langen Gourmetfest mit kostenlosen Konzerten werden mehr als zwei Millionen Besucher erwartet. Im vergangenen Jahr besuchten rund 2,2 Millionen Gäste nach zweijähriger Corona-Zwangspause das Fest rund um den See.