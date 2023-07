Kriminalität Zahl der Messerangriffe in Niedersachsen gestiegen

Die Zahl der Messerangriffe ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr gestiegen. 2022 waren es 2804 Angriffe und somit rund 350 mehr als ein Jahr zuvor, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Stephan Bothe hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. 2019 waren es demnach rund 2200 Angriffe, 2020 etwa 2400. Die deutliche Mehrheit der Tatverdächtigen waren in den jeweiligen Jahren demnach Deutsche.