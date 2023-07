Extremismus Hakenkreuze an Friedhofskapelle in Bremen gesprüht

Zwei etwa zwei Meter große Hakenkreuze sind in der Nacht zu Dienstag an die Fassade einer Friedhofskapelle in Bremen gesprüht worden. Ebenso wurde eine rassistische Beleidigung mit roter Farbe an die Wand der Kapelle geschmiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Gärtner des Friedhofs hatte bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Polizei sucht Zeugen.