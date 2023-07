78-Jähriger stirbt bei Kellerbrand

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Einen Tag nach einem Kellerbrand in Bremen ist die Identität des Todesopfers bekannt. Ein 78-jähriger Bewohner kam bei dem Feuer ums Leben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch bestätigte. Die Einsatzkräfte konnten am Dienstag nur noch die Leiche des Mannes bergen.