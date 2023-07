Landwirtschaftsministerin besucht innovative Landwirte

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) besucht auf ihrer Sommerreise innovative Betriebe, Start-ups und Institutionen. Auf ihrer Liste stehen unter anderem das Laser-Zentrum Hannover, wo mit der Hilfe von Lasertechnik eine Technik zur Unkrautbekämpfung erprobt wird. Auch das Start-up-Zentrum Seedhouse in Osnabrück ist am Mittwoch ein Reiseziel, teilte das Ministerium mit. Dort beschäftigen sich junge Unternehmen mit Innovationen aus den Bereichen Land- und Ernährungswirtschaft sowie Digitalisierung.

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) besucht auf ihrer Sommerreise innovative Betriebe, Start-ups und Institutionen. Auf ihrer Liste stehen unter anderem das Laser-Zentrum Hannover, wo mit der Hilfe von Lasertechnik eine Technik zur Unkrautbekämpfung erprobt wird. Auch das Start-up-Zentrum Seedhouse in Osnabrück ist am Mittwoch ein Reiseziel, teilte das Ministerium mit. Dort beschäftigen sich junge Unternehmen mit Innovationen aus den Bereichen Land- und Ernährungswirtschaft sowie Digitalisierung.

Am Donnerstag besucht die Politikerin den Osnabrücker Biobauern Peter Sachteleben, der Schweine in Freilandhaltung hält. Auf einem Hof im Landkreis Cloppenburg will sich Staudte darüber informieren, wie Felder gezielter und sparsamer bewässert werden können. Auf einem weiteren Hof bei Cloppenburg geht es um digitale Lösungen für die regionale Vermarktung.

