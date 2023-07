Ausbildung Handwerk will mehr Berufsorientierung in Schulen

Ein Lehrer unterrichtet in einem Klassenzimmer.

Die Landesvertretung der Handwerkskammern in Niedersachsen (LHN) fordert mehr Aufmerksamkeit für handwerkliche Berufe im Schulunterricht. Die Schülerinnen und Schüler müssten in ausreichendem Maße über die vielfältigen Möglichkeiten informiert werden, die das Handwerk biete, teilte die Landesvertretung am Dienstag mit.