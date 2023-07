Landtag beschließt millionenteures Krankenhausprogramm

Niedersachsens Landesregierung hat ein millionenteures Investitionsprogramm für Krankenhäuser beschlossen. Das teilte die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mit. Demnach geht es in diesem Jahr um 233 Millionen Euro. Das Programm umfasst den Angaben zufolge 38 Einzelmaßnahmen sowie 5,2 Millionen Euro für Notmaßnahmen, kleine Baumaßnahmen und die Erstanschaffung medizinisch-technischer Großgeräte.