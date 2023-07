Emder Freibad öffnet nach Brand wieder

Nur zwei Wochen nach dem verheerenden Brand im Emder Van-Ameren-Bad hat das Freibad am Dienstag in einem Notbetrieb wieder geöffnet. Die ersten Frühschwimmer seien schon kurz nach der Öffnung um 6.00 Uhr ins Wasser gestiegen, um ihre Bahnen zu schwimmen, sagte die Sprecherin des Vereins, der das Freibad betreibt, Nina Hofmann. Der Verein rechnete für Dienstag mit einem großen Andrang. Der Eintritt war am ersten Tag der Wiedereröffnung frei.