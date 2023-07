Werder stellt Buchanan vom Trainingsbetrieb frei

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Abwehrspieler Lee Buchanan vom Trainingsbetrieb freigestellt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat der 22-Jährige das Trainingslager im österreichischen Zillertal verlassen. Der Engländer wolle letzte Gespräche mit einem anderen Club führen und die ausstehende medizinische Untersuchung absolvieren. Buchanan war zuletzt mit dem walisischen Club Swansea City aus der zweiten englischen Liga in Verbindung gebracht worden.

Um den Ausfall des Linksverteidigers im Training vorerst zu kompensieren, reiste U23-Spieler Cimo Röcker aus Bremen nach. Röcker nahm bereits am Dienstagvormittag an der ersten Einheit im Parkstadion in Zell am Ziller teil.

