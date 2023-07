Lastwagenfahrer verliert Klohäuschen: Frau leicht verletzt

Ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer hat nahe Kirchberg an der Murr bei Stuttgart eine mobile Toilette verloren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel das Toilettenhäuschen am Montagnachmittag auf das Fahrzeug einer Autofahrerin. Sie wurde dabei leicht verletzt. Nach Auskunft der Polizei war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Die Höhe des Schadens war noch unklar.

