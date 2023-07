Bremens Friedl fällt mit Bauchmuskelverletzung vorerst aus

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in den kommenden Tagen auf den österreichischen Innenverteidiger Marco Friedl verzichten. Wie der Club am Montag mitteilte, hat sich der 25 Jahre alte Kapitän beim 5:2-Testspielsieg am Samstag gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen.