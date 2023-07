Winken zum Abschied: Fregatte „Hessen“ läuft aus

Die Fregatte „Hessen“ ist zu einem sechsmonatigen Einsatz ausgelaufen. Zahlreiche Angehörige verabschiedeten sich am Montag in Wilhelmshaven von der Besatzung. Das Schiff wird nach Angaben der Bundeswehr in Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik unterwegs sein. 245 Menschen seien an Bord des Kriegsschiffs.

Deutschland hat mit Jahresbeginn die Führung der schnellen Eingreiftruppe der Nato übernommen. Die Fregatte „Hessen“ soll das Flaggschiff der sogenannten Speerspitze des Militärbündnisses sein, die offiziell „Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)“ heißt. Die Eingreiftruppe wurde im Zuge der ersten großen Ukraine-Krise nach 2014 aufgestellt und ist seitdem ein zentrales Element der Abschreckungsstrategie gegen Russland.

Die Marine beteiligt sich nach eigenen Angaben laufend an den vier multinationalen Flottenverbänden der NATO. Dafür stellt die Bundeswehr permanent Schiffe und Boote ab. Die Teilnahme an den Nato-Verbänden gehört zu Deutschlands Verpflichtungen gegenüber dem Bündnis auch in Friedenszeiten.

