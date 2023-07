Frau bei Radunfall lebensgefährlich verletzt

Eine 55 Jahre alte Frau hat sich bei einem Fahrradunfall im Landkreis Vechta lebensgefährlich verletzt. Zu dem Unfall kam es in der Nacht zu Sonntag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau fuhr mit einem Pedelec in einer Gruppe mit drei weiteren Menschen auf einen Fahrradweg. Auf der nassen Fahrbahn in Neuenkirchen-Vörden stieß sie gegen eine Leitplanke aus Holz und stürzte. Dabei verletzte sie sich lebensgefährlich am Kopf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei lagen am Montagvormittag keine neuen Erkenntnisse zu dem Zustand der Frau vor.