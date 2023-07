Kirche Motorradfahrer auf Wallfahrt in Südniedersachsen

Auf rund 170 Maschinen haben am Sonntag Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen an einer Wallfahrt speziell für Biker in Rollshausen im Landkreis Göttingen teilgenommen. Nach der Segnung der Maschinen startete die rund 100 Kilometer lange organisierte Tour durch Südniedersachsen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl“, sagte eine der Organisatorinnen.