VfL Osnabrück gewinnt Test gegen Viktoria Köln 1:0

Aufsteiger VfL Osnabrück hat die Generalprobe für den Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende erfolgreich gemeistert. Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger kam am Samstag zu einem 1:0 (1:0)-Sieg im Test gegen den Drittligisten Viktoria Köln. Die Osnabrücker profitierten bei ihrem knappen Erfolg aber von einem Eigentor eines Kölner Spielers in der 62. Minute.

Das Spiel auf der Sportanlage am Schinkelberg war unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen worden. Im ersten Saisonspiel erwartet der VfL am nächsten Samstag (13.00 Uhr/Sky) den Karlsruher SC im Stadion an der Bremer Brücke.

